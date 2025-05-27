В Германии провели обыски по подозрению в поддержке боевиков РФ на Донбассе

Как сообщил представитель прокуратуры, одного из подозреваемых обвиняют в том, что он в течение нескольких лет организовывал сбор средств и перевозки товаров на оккупированные Россией территории Донецкой и Луганской областей.

По данным правоохранителей, мужчина находится под следствием по подозрению в поддержке террористической организации за рубежом. Как сообщается, обысканное имущество расположено в районе Даме-Шпревальд.

Деталей обыска в немецкой прокуратуре не сообщили, арестов также не проводили.