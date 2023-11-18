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У Німеччині пропонують зробити поступки для українців щодо роботи

Берлін, Субота 18 листопада 2023 13:01
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У Німеччині пропонують зробити поступки для українців щодо роботи Фото: у Німеччині пропонують зробити поступки для українців щодо роботи (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В уряді Німеччини пропонують зробити поступки для українських біженців. Зокрема, закликають брати українців на роботу без достатнього рівня німецької мови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра праці Німеччини Губертуса Хайля в інтерв'ю Welt am Sonntag.

Німецький міністр хоче, аби біженці з України швидше влаштувалися на роботу. На його думку, "роботодавці були готові найняти цих людей, навіть якщо вони мають лише базові знання німецької мови".

Хайль вважає, що біженці можуть вчити мову не лише на курсах, але й під час роботи. Він додав, що вже 100 тисяч українців закінчили інтеграційні курси німецької мови. Ще стільки ж біженців закінчать курси найближчим часом.

За словами Хайля, німецькі центри зайнятості запрошуватимуть людей через коротші та регулярніші проміжки часу.

Нагадаємо, у Німеччині спостерігається дефіцит робочої сили. Про те, які вакансії та зарплату пропонують українським біженцям у Німеччині - у матеріалі РБК-Україна.

Допомога Німеччини

Німеччина стала однією з країн, які допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку. Берлін надав декілька видів артилерії, танки Leopard старішої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.

У пакеті допомоги від 27 жовтня Україна отримала ще одну пускову установку IRIS-T та чотири бронетранспортери.

Раніше в уряді Німеччини заявили, що виділяють Україні 200 млн євро. Гроші підуть на відновлення України.

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