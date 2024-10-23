У Німеччині пропонують змінити статус біженців з України: деталі

Що може змінитись для українців у Німеччині

На думку очільника Міністерства фінансів Німеччини, урізавши так звані "громадянські гроші" для українців (соціальні виплати по безробіттю або Bürgergeld), країна заощадить чимало коштів. Проте для цього біженці з України повинні отримати новий правовий статус.

"Ми повинні розглянути окремий правовий статус для біженців з України", - зауважив Лінднер під час спілкування з журналістами й додав, що може йтися і про позбавлення "громадянських прав".

Крім того, міністр фінансів згадав і про реформування системи витрат на житло.

Мета пропонованих німецьким посадовцем змін:

зменшення витрат на допомогу громадянам

залучення більшої кількості одержувачів на ринок праці

Які саме зміни пропонує очільник Мінфіну ФРН

Замість стандартних соціальних виплат по безробіттю, які українці отримують нині на рівні з німцями та іншими резидентами країни, Лінднер пропонує запровадити комбінацію з "пільг (виплат) для шукачів притулку та інструментів політики залучення громадян на ринок праці" (виплати для шукачів притулку - нижчі за "громадянські гроші" й передбачають гірший соціальний захист).

Це означає, що українські біженці й надалі не проходитимуть процедуру надання притулку, але й не отримуватимуть автоматично громадянську допомогу, "спрямовану на забезпечення соціально-економічного прожиткового мінімуму з соціальною участю навіть без роботи".

Крім того, німецький урядовець пропонує реформувати відшкодування витрат на житло - зробити його за фіксованою ставкою, а не на основі фактичних витрат.

"Одержувачі допомоги можуть вирішити, чи хочуть вони переїхати в меншу квартиру, та як вони її опалюватимуть. Я вірю, що тут ми можемо заощадити мільярди євро", - зауважив Лінднер.