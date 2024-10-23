UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

У Німеччині пропонують змінити статус біженців з України: деталі

Правовий статус українських біженців у Німеччині може змінитись (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Федеральний міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер пропонує змінити правовий статус українських біженців - щоб зменшити витрати на соціальні виплати та спонукати людей шукати роботу.

Про це він розповів в інтерв'ю журналу WirtschaftsWoche, передає РБК-Україна із посиланням на Spiegel.

Що може змінитись для українців у Німеччині

На думку очільника Міністерства фінансів Німеччини, урізавши так звані "громадянські гроші" для українців (соціальні виплати по безробіттю або Bürgergeld), країна заощадить чимало коштів. Проте для цього біженці з України повинні отримати новий правовий статус.

"Ми повинні розглянути окремий правовий статус для біженців з України", - зауважив Лінднер під час спілкування з журналістами й додав, що може йтися і про позбавлення "громадянських прав".

Крім того, міністр фінансів згадав і про реформування системи витрат на житло.

Мета пропонованих німецьким посадовцем змін:

  • зменшення витрат на допомогу громадянам
  • залучення більшої кількості одержувачів на ринок праці

Які саме зміни пропонує очільник Мінфіну ФРН

Замість стандартних соціальних виплат по безробіттю, які українці отримують нині на рівні з німцями та іншими резидентами країни, Лінднер пропонує запровадити комбінацію з "пільг (виплат) для шукачів притулку та інструментів політики залучення громадян на ринок праці" (виплати для шукачів притулку - нижчі за "громадянські гроші" й передбачають гірший соціальний захист).

Це означає, що українські біженці й надалі не проходитимуть процедуру надання притулку, але й не отримуватимуть автоматично громадянську допомогу, "спрямовану на забезпечення соціально-економічного прожиткового мінімуму з соціальною участю навіть без роботи".

Крім того, німецький урядовець пропонує реформувати відшкодування витрат на житло - зробити його за фіксованою ставкою, а не на основі фактичних витрат.

"Одержувачі допомоги можуть вирішити, чи хочуть вони переїхати в меншу квартиру, та як вони її опалюватимуть. Я вірю, що тут ми можемо заощадити мільярди євро", - зауважив Лінднер.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що низка країн Європи змінює правила для українських біженців.

Читайте також, скільки платять українським біженцям у країнах ЄС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міграційна кризаВійна в Україні