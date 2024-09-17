Яка вартість квартир у Німеччині й від чого вона залежить: огляд цін

Вартість квартир у Німеччині, як і в більшості інших країн, залежить від різних факторів. Якщо ж говорити про середню вартість одного метра квадратного нерухомості, то вона становить нині близько 3 000 євро (близько 138 532 грн).

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані спеціалізованого порталу Immowelt.de .

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Від чого залежить вартість нерухомості в Німеччині

Вартість нерухомості в Німеччині, як і в більшості інших країни, залежить від багатьох різних факторів:

типу нерухомості (житлова або комерційна, новобудова чи вторинний ринок, квартира або будинок)

місцезнаходження (регіону країни, типу населеного пункту, близькості до центру населеного пункту, рівня розвитку інфраструктури, навіть поверху)

розміру (площі об'єкта нерухомості)

стану об'єкту (чим кращий стан квартири чи будинку, тим дорожче)

економічних факторів (рівня інфляції, ставки іпотеки, рівня попиту та пропозицій)

екологічних факторів (рівня енергоефективності, близькості до парків, лісів, озер, річок, промислових зон тощо)

правових аспектів і податків (місцевих ставок податків, зон забудов або обмежень)

соціальних факторів (репутації району, демографічного наповнення тощо)

Згідно з інформацією, оприлюдненою на порталі, в середньому вартість одного метра квадратного станом на початок 2024 року становила:

3 112 євро (близько 143 704 грн) - для квартир (Wohnungen Preis)

2 742 євро (близько 126 618 грн) - для будинків (Häuser Preis)

Динаміка цін на нерухомість (за метр квадратний) у Німеччині впродовж останніх років (інфографіка: immowelt.de)

Станом на вересень 2024 року вартість одного метра нерухомості в Німеччині становить у середньому 3 000 євро (найменша зафіксована вартість - 1 696 євро/м², а найбільша - 5 220 євро/м²).

При цьому найдорожчими квартири та будинки є у найбільших містах: Мюнхені, Гамбургу, Франкфурті-на-Майні, Берліні, Кельні, Штутгарті, Вісбадені, Аугсбургу, Дюссельдорфі тощо.

Вартість нерухомості в Німеччині залежить від місцерозташування (інфографіка: immowelt.de)

Скільки коштують однокімнатні квартири

Вартість однокімнатних квартир у "найдорожчих" містах Німеччини може становити в середньому:

у Мюнхені - від 140 000 євро (за помешкання площею 37,2 м²) до 399 000 євро (за 1-кімнатну квартиру площею 32 м²)

- від 140 000 євро (за помешкання площею 37,2 м²) до 399 000 євро (за 1-кімнатну квартиру площею 32 м²) у Гамбурзі - від 80 000 євро (за помешкання площею 26 м²) до 420 000 євро (за 1-кімнатну квартиру площею 38 м²)

- від 80 000 євро (за помешкання площею 26 м²) до 420 000 євро (за 1-кімнатну квартиру площею 38 м²) у Франкфурті-на-Майні - від 89 900 євро (за помешкання площею 24,69 м²) до 294 900 євро (за 1-кімнатну квартиру площею 31 м²)

- від 89 900 євро (за помешкання площею 24,69 м²) до 294 900 євро (за 1-кімнатну квартиру площею 31 м²) у Берліні - від 77 500 євро (за помешкання площею 32,3 м²) до 398 000 (за 1-кімнатну квартиру площею 38 м²)

- від 77 500 євро (за помешкання площею 32,3 м²) до 398 000 (за 1-кімнатну квартиру площею 38 м²) у Кельні - від 43 500 євро (за помешкання площею 29 м²) до 320 000 (за 1-кімнатну квартиру площею 37,74 м²)

Вартість 1-кімнатних квартир у Кельні (скриншот: immowelt.de)

Скільки коштують двокімнатні квартири

Вартість двокімнатних квартир у цих же містах Німеччини може становити в середньому:

у Мюнхені - від 260 000 євро (за помешкання площею 43 м²) до 989 000 євро (за 2-кімнатну квартиру площею 53 м²)

- від 260 000 євро (за помешкання площею 43 м²) до 989 000 євро (за 2-кімнатну квартиру площею 53 м²) у Гамбурзі - від 132 000 євро (за помешкання площею 56 м²) до 795 000 євро (за 2-кімнатну квартиру площею 70 м²)

- від 132 000 євро (за помешкання площею 56 м²) до 795 000 євро (за 2-кімнатну квартиру площею 70 м²) у Франкфурті-на-Майні - від 155 000 євро (за помешкання площею 57 м²) до 486 000 євро (за 2-кімнатну квартиру площею 50,13 м²)

- від 155 000 євро (за помешкання площею 57 м²) до 486 000 євро (за 2-кімнатну квартиру площею 50,13 м²) у Берліні - від 108 000 євро (за помешкання площею 47,73 м²) до 675 000 євро (за 2-кімнатну квартиру площею 37 м²)

- від 108 000 євро (за помешкання площею 47,73 м²) до 675 000 євро (за 2-кімнатну квартиру площею 37 м²) у Кельні - від 60 000 євро (за помешкання площею 40 м²) до 697 000 євро (за 2-кімнатну квартиру площею 72,11 м²)

Вартість 2-кімнатних квартир у Кельні (скриншот: immowelt.de)

Скільки коштують трикімнатні квартири

Вартість трикімнатних квартир у цих містах Німеччини може становити в середньому:

у Мюнхені - від 290 000 євро (за помешкання площею 79 м²) до 2 900 000 євро (за 3-кімнатну квартиру площею 157,1 м²)

- від 290 000 євро (за помешкання площею 79 м²) до 2 900 000 євро (за 3-кімнатну квартиру площею 157,1 м²) у Гамбурзі - від 149 000 євро (за помешкання площею 66,31 м²) до 4 200 000 євро (за 3-кімнатну квартиру площею 172 м²)

- від 149 000 євро (за помешкання площею 66,31 м²) до 4 200 000 євро (за 3-кімнатну квартиру площею 172 м²) у Франкфурті-на-Майні - від 165 500 євро (за помешкання площею 85 м²) до 1 685 000 євро (за 3-кімнатну квартиру площею 121 м²)

- від 165 500 євро (за помешкання площею 85 м²) до 1 685 000 євро (за 3-кімнатну квартиру площею 121 м²) у Берліні - від 130 000 євро (за помешкання площею 92 м²) до 3 190 000 євро (за 3-кімнатну квартиру площею 180 м²)

- від 130 000 євро (за помешкання площею 92 м²) до 3 190 000 євро (за 3-кімнатну квартиру площею 180 м²) у Кельні - від 99 000 євро (за помешкання площею 72 м²) до 2 257 000 євро (за 3-кімнатну квартиру площею 175,04 м²)

Вартість 3-кімнатних квартир у Кельні (скриншот: immowelt.de)