Яка вартість квартир у Німеччині й від чого вона залежить: огляд цін
Вартість квартир у Німеччині, як і в більшості інших країн, залежить від різних факторів. Якщо ж говорити про середню вартість одного метра квадратного нерухомості, то вона становить нині близько 3 000 євро (близько 138 532 грн).
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані спеціалізованого порталу Immowelt.de.
Зміст
- Від чого залежить вартість нерухомості в Німеччині
- Скільки коштують однокімнатні квартири
- Скільки коштують двокімнатні квартири
- Скільки коштують трикімнатні квартири
Від чого залежить вартість нерухомості в Німеччині
Вартість нерухомості в Німеччині, як і в більшості інших країни, залежить від багатьох різних факторів:
- типу нерухомості (житлова або комерційна, новобудова чи вторинний ринок, квартира або будинок)
- місцезнаходження (регіону країни, типу населеного пункту, близькості до центру населеного пункту, рівня розвитку інфраструктури, навіть поверху)
- розміру (площі об'єкта нерухомості)
- стану об'єкту (чим кращий стан квартири чи будинку, тим дорожче)
- економічних факторів (рівня інфляції, ставки іпотеки, рівня попиту та пропозицій)
- екологічних факторів (рівня енергоефективності, близькості до парків, лісів, озер, річок, промислових зон тощо)
- правових аспектів і податків (місцевих ставок податків, зон забудов або обмежень)
- соціальних факторів (репутації району, демографічного наповнення тощо)
Згідно з інформацією, оприлюдненою на порталі, в середньому вартість одного метра квадратного станом на початок 2024 року становила:
- 3 112 євро (близько 143 704 грн) - для квартир (Wohnungen Preis)
- 2 742 євро (близько 126 618 грн) - для будинків (Häuser Preis)
Динаміка цін на нерухомість (за метр квадратний) у Німеччині впродовж останніх років (інфографіка: immowelt.de)
Станом на вересень 2024 року вартість одного метра нерухомості в Німеччині становить у середньому 3 000 євро (найменша зафіксована вартість - 1 696 євро/м², а найбільша - 5 220 євро/м²).
При цьому найдорожчими квартири та будинки є у найбільших містах: Мюнхені, Гамбургу, Франкфурті-на-Майні, Берліні, Кельні, Штутгарті, Вісбадені, Аугсбургу, Дюссельдорфі тощо.
Вартість нерухомості в Німеччині залежить від місцерозташування (інфографіка: immowelt.de)
Скільки коштують однокімнатні квартири
Вартість однокімнатних квартир у "найдорожчих" містах Німеччини може становити в середньому:
- у Мюнхені - від 140 000 євро (за помешкання площею 37,2 м²) до 399 000 євро (за 1-кімнатну квартиру площею 32 м²)
- у Гамбурзі - від 80 000 євро (за помешкання площею 26 м²) до 420 000 євро (за 1-кімнатну квартиру площею 38 м²)
- у Франкфурті-на-Майні - від 89 900 євро (за помешкання площею 24,69 м²) до 294 900 євро (за 1-кімнатну квартиру площею 31 м²)
- у Берліні - від 77 500 євро (за помешкання площею 32,3 м²) до 398 000 (за 1-кімнатну квартиру площею 38 м²)
- у Кельні - від 43 500 євро (за помешкання площею 29 м²) до 320 000 (за 1-кімнатну квартиру площею 37,74 м²)
Вартість 1-кімнатних квартир у Кельні (скриншот: immowelt.de)
Скільки коштують двокімнатні квартири
Вартість двокімнатних квартир у цих же містах Німеччини може становити в середньому:
- у Мюнхені - від 260 000 євро (за помешкання площею 43 м²) до 989 000 євро (за 2-кімнатну квартиру площею 53 м²)
- у Гамбурзі - від 132 000 євро (за помешкання площею 56 м²) до 795 000 євро (за 2-кімнатну квартиру площею 70 м²)
- у Франкфурті-на-Майні - від 155 000 євро (за помешкання площею 57 м²) до 486 000 євро (за 2-кімнатну квартиру площею 50,13 м²)
- у Берліні - від 108 000 євро (за помешкання площею 47,73 м²) до 675 000 євро (за 2-кімнатну квартиру площею 37 м²)
- у Кельні - від 60 000 євро (за помешкання площею 40 м²) до 697 000 євро (за 2-кімнатну квартиру площею 72,11 м²)
Вартість 2-кімнатних квартир у Кельні (скриншот: immowelt.de)
Скільки коштують трикімнатні квартири
Вартість трикімнатних квартир у цих містах Німеччини може становити в середньому:
- у Мюнхені - від 290 000 євро (за помешкання площею 79 м²) до 2 900 000 євро (за 3-кімнатну квартиру площею 157,1 м²)
- у Гамбурзі - від 149 000 євро (за помешкання площею 66,31 м²) до 4 200 000 євро (за 3-кімнатну квартиру площею 172 м²)
- у Франкфурті-на-Майні - від 165 500 євро (за помешкання площею 85 м²) до 1 685 000 євро (за 3-кімнатну квартиру площею 121 м²)
- у Берліні - від 130 000 євро (за помешкання площею 92 м²) до 3 190 000 євро (за 3-кімнатну квартиру площею 180 м²)
- у Кельні - від 99 000 євро (за помешкання площею 72 м²) до 2 257 000 євро (за 3-кімнатну квартиру площею 175,04 м²)
Вартість 3-кімнатних квартир у Кельні (скриншот: immowelt.de)
Нерухомість у столиці України
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що вартість житла у Києві знижується попри те, що на ринку спостерігається дефіцит нового житла.
Складний період на ринку первинного житла у столиці почався з пандемією короновірусу та повномасштабною війною. Ці фактори значно ускладнили виконання зобов'язань будівельними компаніями перед інвесторами.
Читайте також, скільки коштують квартири у найбільших містах Польщі, де зараз перебуває велика кількість українців.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.