В Германии предлагают изменить статус беженцев из Украины: детали

Что может измениться для украинцев в Германии

По мнению главы Министерства финансов Германии, урезав так называемые "гражданские деньги" для украинцев (социальные выплаты по безработице или Bürgergeld), страна сэкономит немало средств. Однако для этого беженцы из Украины должны получить новый правовой статус.

"Мы должны рассмотреть отдельный правовой статус для беженцев из Украины", - отметил Линднер во время общения с журналистами и добавил, что речь может идти и о лишении "гражданских прав".

Кроме того, министр финансов упомянул и о реформировании системы расходов на жилье.

Цель предлагаемых немецким чиновником изменений:

уменьшение расходов на помощь гражданам

привлечение большего количества получателей на рынок труда

Какие именно изменения предлагает глава Минфина ФРГ

Вместо стандартных социальных выплат по безработице, которые украинцы получают ныне наравне с немцами и другими резидентами страны, Линднер предлагает ввести комбинацию из "льгот (выплат) для соискателей убежища и инструментов политики привлечения граждан на рынок труда" (выплаты для соискателей убежища - ниже, чем "гражданские деньги" и предусматривают худшую социальную защиту).

Это означает, что украинские беженцы и дальше не будут проходить процедуру предоставления убежища, но и не будут получать автоматически гражданскую помощь, "направленную на обеспечение социально-экономического прожиточного минимума с социальным участием даже без работы".

Кроме того, немецкий чиновник предлагает реформировать возмещение расходов на жилье - сделать его по фиксированной ставке, а не на основе фактических расходов.

"Получатели помощи могут решить, хотят ли они переехать в меньшую квартиру, и как они будут ее отапливать. Я верю, что здесь мы можем сэкономить миллиарды евро", - отметил Линднер.