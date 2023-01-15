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В Німеччині пропонують збільшити спецфонд Бундесверу для підтримки України

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Неділя 15 січня 2023 14:33
В Німеччині пропонують збільшити спецфонд Бундесверу для підтримки України Фото: Бундестаг (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Через невпинну російську агресію проти України, уповноважена Бундестагу у справах збройних сил Єва Хьогль закликала збільшити спецфонд для Бундесверу втричі. Це допоможе й надалі підтримувати ЗСУ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на RND.

Хьогль запропонувала збільшити спеціальні асигнування для Бундесверу зі 100 млрд євро до 300.

За її словами, подальша підтримка зброєю й боєприпасами може не спрацювати при відсутності нових виробничих потужностей.

З подібною заявою виступив також раніше й генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він зауважив на важливості збільшення виробництва, аби Альянс міг поповнити запаси й гарантувати подальшу допомогу Україні протягом тривалого часу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги, до якої увійшли танки для розмінування.

Тим часом за словами голови МЗС Німеччини Анналени Бербок, ЗСУ можуть й надалі розраховувати на подальші поставки зброї від Берліну.

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