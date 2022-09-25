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У Німеччині пропонують заборонити європейцям обіймати керівні посади в держкомпаніях РФ

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Берлін, Неділя 25 вересня 2022 16:44
У Німеччині пропонують заборонити європейцям обіймати керівні посади в держкомпаніях РФ Фото: європейцям можуть заборонити обіймати керівні посади в держкомпаніях Росії (УНІАН)
Автор: Наталія Юрченко

У Німеччині пропонують заборонити громадянам Євросоюзу заборонити обіймати керівні посади у російських державних компаніях. Це обмеження хочуть внести до восьмого пакету санкцій проти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Süddeutsche Zeitung.

За даними видання, відповідний документ влада Німеччини розіслала іншим членам ЄС. Берлін пропонує заборонити європейцям входити до наглядової ради чи правління російських державних компаній.

В уряді Німеччини пояснюють, що причиною таких обмежень є корупція, а також спроби Кремля посилити політичний тиск на країни ЄС.

Зазначається, що заборона не поширюється на європейські дочірні компанії російських підприємств.

Також у Німеччині виступають за обмеження світових цін на нафту та закликають заборонити співпрацю з атомними компаніями РФ.

Нагадаємо, за даними Bloomberg, п'ять країн ЄС запропонували заборонити використовувати російські антивірусні програми Kaspersky та значно розширити санкції проти РФ.

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