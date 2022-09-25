ua ru
Вс, 25 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Германии предлагают запретить европейцам занимать руководящие посты в госкомпаниях РФ

Новина українською →
Берлин, Воскресенье 25 сентября 2022 16:44
В Германии предлагают запретить европейцам занимать руководящие посты в госкомпаниях РФ Фото: европейцам могут запретить занимать руководящие посты в госкомпаниях России (УНИАН)
Автор: Наталья Юрченко

В Германии предлагают запретить гражданам Евросоюза запретить занимать руководящие должности в российских государственных компаниях. Это ограничение хотят внести в восьмом пакете санкций против РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

По данным издания, соответсвующий документ власти Германии разослали другим членам ЕС. Берлин предлагает запретить европейцам входить в наблюдательный совет или правление российских государственных компаний.

В правительстве Германии объясняют, что причиной таких ограничений является коррупция, а также попытки Кремля усилить политическое давление на страны ЕС.

При этом отмечается, что запрет не распространяется на европейские дочерние компании российских предприятий.

Также в Германии выступают за ограничение мировых цен на нефть и призывают запретить сотрудничество с атомными компаниями РФ.

Напомним, по данным Bloomberg, пять стран ЕС предложили запретить использовать российские антивирусные программы Kaspersky и значительно расширить санкции против РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Евросоюз
NEWS
День выборов. Чего ждать Украине от смены власти в Италии
День выборов. Чего ждать Украине от смены власти в Италии
DAILY
Как санкции ослабили российскую "оборонку" и где Кремль ищет оружие
Юлия Акимовакорреспондент Как санкции ослабили российскую "оборонку" и где Кремль ищет оружие