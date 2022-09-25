В Германии предлагают запретить европейцам занимать руководящие посты в госкомпаниях РФ
В Германии предлагают запретить гражданам Евросоюза запретить занимать руководящие должности в российских государственных компаниях. Это ограничение хотят внести в восьмом пакете санкций против РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.
По данным издания, соответсвующий документ власти Германии разослали другим членам ЕС. Берлин предлагает запретить европейцам входить в наблюдательный совет или правление российских государственных компаний.
В правительстве Германии объясняют, что причиной таких ограничений является коррупция, а также попытки Кремля усилить политическое давление на страны ЕС.
При этом отмечается, что запрет не распространяется на европейские дочерние компании российских предприятий.
Также в Германии выступают за ограничение мировых цен на нефть и призывают запретить сотрудничество с атомными компаниями РФ.
Напомним, по данным Bloomberg, пять стран ЕС предложили запретить использовать российские антивирусные программы Kaspersky и значительно расширить санкции против РФ.
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