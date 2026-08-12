У Німеччині пропонують спецслужбам превентивні кібератаки на РФ

У Німеччині обговорюють масштабну реформу розвідки, яка може суттєво розширити можливості у протидії зовнішнім загрозам, в тому числі кібератакам. У парламентів вважають, що однієї лише розвідки вже недостатньо, а спецслужби мають отримати інструменти для запобігання загрозам з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на WELT .

Голова Комітету парламентського контролю Бундестагу Марк Генріхманн вважає, що традиційного збору розвідувальної інформації вже недостатньо в умовах сучасних викликів. Федеральна розвідувальна служба та Федеральне відомство із захисту Конституції повинні отримати сучасні правові й технічні інструменти для раннього виявлення загроз та встановлення їхнього походження.

Ідея превентивних дій

Політик пояснив, що, на його думку, спецслужби мають бути здатні запобігати загрозам з РФ ще до того, як вони зможуть завдати шкоди Німеччині. Він навів приклад безпілотників, які потенційно можуть бути використані проти німецьких об’єктів.

"Найкращий безпілотник - це той, який ніколи не злітає", - заявив Генріхманн, пояснюючи необхідність випереджати загрози.

За його словами, мета реформи полягає в тому, щоб спецслужби могли діяти на випередження, а не лише фіксувати вже наявну небезпеку.

Які загрози називають у Німеччині

Генріхманн зазначив, що Німеччина дедалі частіше стикається з новими видами загроз.

Серед них він назвав:

кібератаки;

саботаж;

шпигунство;

несанкціоновані польоти безпілотників.

На його думку, німецькі служби безпеки мають бути краще підготовлені до таких викликів.

Що кажуть інші парламентарі

Ідею оновлення законодавчої бази підтримав експерт Партії зелених із питань безпеки Константін фон Нотц. Він назвав реформу німецьких розвідувальних служб давно назрілою та погодився, що їм потрібні сучасні правові основи для виконання своїх завдань.

Водночас політик висловив застереження щодо можливого розширення повноважень.

За його словами, паралельно з реформою необхідно посилити механізми контролю, насамперед із боку парламенту, щоб нові можливості спецслужб залишалися в межах конституційних норм.