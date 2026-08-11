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Аеропорт Ганновера кілька разів закривали вночі: поліція ганялася за невідомим дроном

17:50 11.08.2026 Вт
2 хв
Інцидент за участю безпілотника знову відбувся у Німеччині
aimg Олена Бджола
Аеропорт Ганновера кілька разів закривали вночі: поліція ганялася за невідомим дроном Фото: аеропорт Ганновера у Німеччині (Getty Images)
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У ніч проти вівторка аеропорт у Ганновері періодично зачиняли. На його території виявили дрон, який дві години переслідувала поліція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Невідомий дрон в аеропорту Ганновера

В аеропорту Ганновер-Лангенгаген вночі побачили невідомий безпілотник. Тож злітно-посадкову смугу та повітряний простір неодноразово закривали, пише видання.

Окрім цього:

  • перенаправляли вантажний літак,
  • відкладали кілька запланованих вильотів та прильотів.

У поліції зазначили, що через критичну важливість інфраструктури "не можна виключати можливість гібридної діяльності".

Втім, вони наразі не можуть стверджувати, чи існує зв’язок з інцидентом з дроном у Лейпцигу.

Попри те, що пристрій для виявлення дронів наявний у Федеральної поліції - він цього безпілотника не виявив, зауважило видання. Тому правоохоронці припускають, що дрон не є комерційно доступною моделлю, на виявлення яких розраховані наявні технології.

Безпілотник у Лейпцигу

Раніше РБК-Україна писало, що у ніч на 5 серпня аеропорт у німецькому Лейпцигу зупиняв роботу після того, як біля злітної смуги виявили підозрілий предмет.

Ще у Німеччині повідомили нові деталі щодо інциденту з дроном, начиненим вибухівкою, біля українського літака в аеропорту Лейпцига. Триває робота над засобами захисту від безпілотників, щоб забезпечити готовність до нових атак.

Також стало відомо, що FPV-дрон із вибухівкою врізався у крило українського літака Ан-124 "Руслан" саме там, де знаходяться паливні баки. Тож інцидент в аеропорту Лейпцига був цілеспрямованою атакою.

Крім того, на дроні з вибухівкою, що атакував український вантажний літак у німецькому аеропорту Лейпциг/Галле, виявили слід ДНК. Він був раніше зафіксований у Литві.

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