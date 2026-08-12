В Германии предлагают спецслужбам превентивные кибератаки на РФ
В Германии обсуждается масштабная реформа разведки, которая может существенно расширить возможности в противодействии внешним угрозам, в том числе кибератакам. У парламентов считают, что одной разведки уже недостаточно, а спецслужбы должны получить инструменты для предотвращения угроз с РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WELT.
Глава Комитета парламентского контроля Бундестага Марк Генрихманн считает, что традиционного сбора разведывательной информации уже недостаточно в условиях современных вызовов. Федеральная разведывательная служба и Федеральное ведомство по защите Конституции должны получить современные правовые и технические инструменты для раннего выявления угроз и установления их происхождения.
Идея превентивных действий
Политик пояснил, что, по его мнению, спецслужбы должны быть способны предотвращать угрозы с РФ еще до того, как они смогут нанести ущерб Германии. Он привел пример беспилотников, которые могут быть использованы против немецких объектов.
"Лучший беспилотник – это тот, который никогда не взлетает", – заявил Генрихманн, объясняя необходимость опережать угрозы.
По его словам, цель реформы состоит в том, чтобы спецслужбы могли действовать на опережение , а не только фиксировать уже имеющуюся опасность.
Какие угрозы называют в Германии
Генрихманн отметил, что Германия все чаще сталкивается с новыми видами угроз.
Среди них он назвал:
- кибератаки;
- саботаж;
- шпионаж;
- несанкционированные полеты беспилотников.
По его мнению, немецкие службы безопасности должны быть лучше подготовлены к подобным вызовам.
Что говорят другие парламентарии
Идею обновления законодательной базы поддержал эксперт Партии зеленых по безопасности Константин фон Нотц. Он назвал реформу немецких разведывательных служб давно назревшей и согласился, что им нужны современные правовые основы для выполнения своих задач.
В то же время политик выразил оговорку о возможном расширении полномочий.
По его словам, параллельно реформе необходимо усилить механизмы контроля, прежде всего со стороны парламента, чтобы новые возможности спецслужб оставались в рамках конституционных норм.
Контекст заявления
В ночь на 12 августа аэропорт в Ганновере периодически закрывали. На его территории обнаружили дрон, который два часа преследовала полиция.
Ранее РБК-Украина писала, что в ночь на 5 августа аэропорт в немецком Лейпциге останавливал работу после того, как у взлетной полосы обнаружили подозрительный предмет.
Еще в Германии сообщили новые детали по поводу инцидента с дроном, начиненным взрывчаткой, возле украинского самолета в аэропорту Лейпцига. Продолжается работа над средствами защиты от беспилотников, чтобы обеспечить готовность к новым атакам.