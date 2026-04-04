В Німеччині пояснили, чому ЄС повинен відмовитися від принципу "одностайності" у рішеннях

Європейський Союз повинен заради ефективності відмовитися від ухвалення рішень за принципом одностайності. Проблеми з деякими державами ставлять ефективність ЄС під питання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив для Tagesschau міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль.
За словами Вадефуля, здатність ЄС до дій поставлена під загрозу через перешкоди, які штучно створюють "окремі країни". Німеччина сподівається, що в ЄС незабаром буде ухвалено рішення відмовитися під принципа одностайності.
"Щоб бути ефективним гравцем на міжнародній арені, щоб по-справжньому досягти повноліття, ми в ЄС повинні скасувати принцип одностайності у зовнішній політиці та політиці безпеки до закінчення цього законодавчого терміну", - зазначив міністр.
Вадефуль додав, що Німеччина підтримує перехід на ухвалення рішень через систему кваліфікованої більшості. Тобто для ухвалення буде достатньо більшості голосів, тому позиція вищезгаданих "окремих країн" не гратиме великої ролі.
"Весь наш досвід останніх тижнів щодо допомоги Україні та санкцій проти Росії свідчать на користь цього", - резюмував він.
Наприкінці 2025 року в ЄС погодили Україні кредит у розмірі 90 млрд євро на два роки. Проте Україна не може отримати ці гроші від Євросоюзу, оскільки процедурне рішення для передачі грошей блокує Угорщина.
Президент Володимир Зеленський сказав, що розблокування кредиту від ЄС є критично важливим для України та її обороноздатності. Без фінансування постраждає армія та виробництво дронів.
Проте проблема полягає в тому, що рішення на кшталт надання кредиту, або продовження антиросійських санкцій в ЄС ухвалюються виключно за принципом одностайності. Такі рішення повинні підтримати усі члени блоку.
Саме це використовує як угорський прем'єр Віктор Орбан, так і ще один проросійський діяч, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Останній, доречі, також пригрозив, що його країна може заблокувати подальші кредити для України.