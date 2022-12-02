UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Німеччині попередили про можливі економічні диверсії

Фото: влада Німеччини попередила про можливі економічні диверсії і саботаж (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

У Німеччині попередили про можливі економічні диверсії та їх наслідки для економіки країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Федеральну службу захисту Конституції.

Як зазначено у повідомленні Служби, диверсійні дії з боку іноземних держав або екстремістів можуть мати далекосяжні наслідки та призвести до серйозних збитків. Це особливо стосується критичної інфраструктури та пов’язаних з нею компаній, що необхідно для функціонування всієї німецької громади.

Інформація, як уникнути небезпеки для економіки, а також рекомендації щодо боротьби із саботажем містять дані про можливі "входи" для таких диверсій, які іноземні спецслужби можуть спеціально виявляти і використовувати для підготовки подальших диверсійних заходів.

"Рекомендації щодо дій у таких ситуаціях допоможуть компаніям і співробітникам ефективно та відповідально захищати себе від підготовки та спроб нападу", - йдеться у повідомленні Служби.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що Росія відкинула переговори, коли Німеччина заявила, що має підтримати Україну, якщо вона вирішить повертати Крим військовим шляхом.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що у Росії більше нема шансів перемогти Україну. При цьому він допустив повернення до "мирного порядку" з Росією, якщо Путін відмовиться від агресії проти країн-сусідів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News