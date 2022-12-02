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В Германии предупредили о возможных экономических диверсиях

Фото: власти Германии предупредили о возможных экономических диверсиях и саботаже (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

В Германии предупредили о возможных экономических диверсиях и их последствиях для экономики страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Федеральную службу защиты Конституции.

Как отмечается в сообщении Службы, диверсионные действия со стороны иностранных государств или экстремистов могут иметь далеко идущие последствия и привести к серьезным убыткам. Это особенно касается критической инфраструктуры и связанных с ней компаний, что необходимо для функционирования всего немецкого общества.

Информация, как избежать опасности для экономики, а также рекомендации по борьбе с саботажем содержат данные о возможных "входах" для таких диверсий, которые иностранные спецслужбы могут специально выявлять и использовать для подготовки дальнейших диверсионных мероприятий.

"Рекомендации, как действовать в таких ситуациях, помогут компаниям и сотрудникам эффективно и ответственно защищать себя от подготовки и попыток нападения", - говорится в сообщении Службы.

Недавно РБК-Украина сообщало, что Россия отвергла переговоры, когда Германия заявила, что должна поддержать Украину, если она решит возвращать Крым военным путем.

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что у России больше нет шансов победить Украину. При этом он допустил возвращение в "мирный порядок" с Россией, если Путин откажется от агрессии против стран-соседей.

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