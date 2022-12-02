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У Німеччині попередили про можливі економічні диверсії

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Німеччина, П'ятниця 02 грудня 2022 23:16
У Німеччині попередили про можливі економічні диверсії Фото: влада Німеччини попередила про можливі економічні диверсії і саботаж (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

У Німеччині попередили про можливі економічні диверсії та їх наслідки для економіки країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Федеральну службу захисту Конституції.

Як зазначено у повідомленні Служби, диверсійні дії з боку іноземних держав або екстремістів можуть мати далекосяжні наслідки та призвести до серйозних збитків. Це особливо стосується критичної інфраструктури та пов’язаних з нею компаній, що необхідно для функціонування всієї німецької громади.

Інформація, як уникнути небезпеки для економіки, а також рекомендації щодо боротьби із саботажем містять дані про можливі "входи" для таких диверсій, які іноземні спецслужби можуть спеціально виявляти і використовувати для підготовки подальших диверсійних заходів.

"Рекомендації щодо дій у таких ситуаціях допоможуть компаніям і співробітникам ефективно та відповідально захищати себе від підготовки та спроб нападу", - йдеться у повідомленні Служби.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що Росія відкинула переговори, коли Німеччина заявила, що має підтримати Україну, якщо вона вирішить повертати Крим військовим шляхом.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що у Росії більше нема шансів перемогти Україну. При цьому він допустив повернення до "мирного порядку" з Росією, якщо Путін відмовиться від агресії проти країн-сусідів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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