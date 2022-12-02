ua ru
Пт, 02 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Германии предупредили о возможных экономических диверсиях

Новина українською →
Германия, Пятница 02 декабря 2022 23:16
В Германии предупредили о возможных экономических диверсиях Фото: власти Германии предупредили о возможных экономических диверсиях и саботаже (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

В Германии предупредили о возможных экономических диверсиях и их последствиях для экономики страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Федеральную службу защиты Конституции.

Как отмечается в сообщении Службы, диверсионные действия со стороны иностранных государств или экстремистов могут иметь далеко идущие последствия и привести к серьезным убыткам. Это особенно касается критической инфраструктуры и связанных с ней компаний, что необходимо для функционирования всего немецкого общества.

Информация, как избежать опасности для экономики, а также рекомендации по борьбе с саботажем содержат данные о возможных "входах" для таких диверсий, которые иностранные спецслужбы могут специально выявлять и использовать для подготовки дальнейших диверсионных мероприятий.

"Рекомендации, как действовать в таких ситуациях, помогут компаниям и сотрудникам эффективно и ответственно защищать себя от подготовки и попыток нападения", - говорится в сообщении Службы.

Недавно РБК-Украина сообщало, что Россия отвергла переговоры, когда Германия заявила, что должна поддержать Украину, если она решит возвращать Крым военным путем.

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что у России больше нет шансов победить Украину. При этом он допустил возвращение в "мирный порядок" с Россией, если Путин откажется от агрессии против стран-соседей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Бесплатный проезд и остановка метро. Киев подготовил план на случай блекаута
Бесплатный проезд и остановка метро. Киев подготовил план на случай блекаута
DAILY
Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии