В Германии предупредили о возможных экономических диверсиях и их последствиях для экономики страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Федеральную службу защиты Конституции .

Как отмечается в сообщении Службы, диверсионные действия со стороны иностранных государств или экстремистов могут иметь далеко идущие последствия и привести к серьезным убыткам. Это особенно касается критической инфраструктуры и связанных с ней компаний, что необходимо для функционирования всего немецкого общества.

Информация, как избежать опасности для экономики, а также рекомендации по борьбе с саботажем содержат данные о возможных "входах" для таких диверсий, которые иностранные спецслужбы могут специально выявлять и использовать для подготовки дальнейших диверсионных мероприятий.

"Рекомендации, как действовать в таких ситуациях, помогут компаниям и сотрудникам эффективно и ответственно защищать себя от подготовки и попыток нападения", - говорится в сообщении Службы.