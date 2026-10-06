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У Німеччині попередили про "апетити" Путіна: йому потрібні країни Балтії, Молдова і Грузія

23:19 06.10.2026 Вт
2 хв
aimg Олена Бджола
Фото: міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль (Getty Images)

У Німеччині вважають, що російський диктатор Володимир Путін не зупиниться на Україні. Він може атакувати, зокрема, країни Балтії, Молдову та Грузію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Німеччини Йоганна Вадефуля, передає ZDFheute.

Мета Путіна більша

Міністр припускає, що Росія має подальші плани, окрім війни з Україною.

Вадефуль попереджає, що Росія також може претендувати на країни з орбіти колишнього СРСР - Естонію, Литву, Латвію. Як їхня союзниця, Німеччина може постраждати.

На запитання, що саме малося на увазі під подальшими планами, Вадефуль відповів, що Путін раніше назвав розпад СРСР найбільшою катастрофою 20-го століття.

"Якщо це була найбільша катастрофа, то він, ймовірно, хоче її виправити. Це стосується України, а також Грузії, Молдови та країн Балтії", - каже він.

Німеччина має зобов'язання

Щодо зобов'язань Німеччини як члена НАТО, Вадефуль заявив, що перетин противником кордонів з Польщею, Естонією, Латвією чи Литвою теж вважатиметься нападом на ФРН.

"Хоча порушення кордону тоді має бути офіційно встановлено за допомогою процедури, це, в принципі, наше зобов'язання, і Німеччина дотримується його", - каже Вадефуль.

Гібридні атаки РФ

Німеччина вже стикається з гібридними атаками з боку Росії, сказав Вадефуль.

Він згадав інциденти з дронами в Лейпцигу і зазначив, що кібератаки відбуваються "постійно".

Однак Вадефуль додав, що ці інциденти були ворожими та можуть бути передвісником чогось серйознішого.

Раніеш РБК-Україна писало, що у Німеччині очікують на переговори щодо закінчення війни Росії проти України "незабаром". Країна хоче брати у них участь.

Крім того, Вадефуль провів зустріч із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Німецький політик пояснив, що зустріч відбулася на прохання колег.

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