У Німеччині попередили про "апетити" Путіна: йому потрібні країни Балтії, Молдова і Грузія

Мета Путіна більша

Міністр припускає, що Росія має подальші плани, окрім війни з Україною.

Вадефуль попереджає, що Росія також може претендувати на країни з орбіти колишнього СРСР - Естонію, Литву, Латвію. Як їхня союзниця, Німеччина може постраждати.

На запитання, що саме малося на увазі під подальшими планами, Вадефуль відповів, що Путін раніше назвав розпад СРСР найбільшою катастрофою 20-го століття.

"Якщо це була найбільша катастрофа, то він, ймовірно, хоче її виправити. Це стосується України, а також Грузії, Молдови та країн Балтії", - каже він.

Німеччина має зобов'язання

Щодо зобов'язань Німеччини як члена НАТО, Вадефуль заявив, що перетин противником кордонів з Польщею, Естонією, Латвією чи Литвою теж вважатиметься нападом на ФРН.

"Хоча порушення кордону тоді має бути офіційно встановлено за допомогою процедури, це, в принципі, наше зобов'язання, і Німеччина дотримується його", - каже Вадефуль.

Гібридні атаки РФ

Німеччина вже стикається з гібридними атаками з боку Росії, сказав Вадефуль.

Він згадав інциденти з дронами в Лейпцигу і зазначив, що кібератаки відбуваються "постійно".

Однак Вадефуль додав, що ці інциденти були ворожими та можуть бути передвісником чогось серйознішого.