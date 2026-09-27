У МЗС Німеччини пояснили, навіщо вирішили зустрітися з Лавровим

У суботу 27 вересня глава МЗС Німеччини Йоханн Вадефуль провів зустріч із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Німецький політик пояснив, що зустріч відбулася на прохання колег.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для ZDF .

Під час розмови журналіст видання зазначив, що уряд Німеччини жодного разу не вступав у діалог із Росією з початку повномасштабної війни в Україні. У зв'язку з цим чиновник запитав, що змінилося на даний момент.

"З одного боку, багато колег просили мене бути відкритими до переговорів. Вони радили в якийсь момент відновити прямий діалог. І я також не хочу, щоб ми, європейці, залишали весь обмін думками з Росією на відкуп американцям", - відповів він.

Вадефуль додав, що розуміє, що між урядами існують принципові розбіжності у поглядах. Однак він наголосив, що ці розбіжності теж треба обговорювати, і навіть під час Холодної війни обмін думками "завжди мав місце".

"Я вважав за правильне в даний момент скористатися першою можливістю для такого обміну", - говорить глава МЗС РФ.

Також він підтвердив принцип "нічого про Україну без України" та розповів, що звертаючись до Лаврова закликав Росію бути готовою до переговорів.

На уточнююче питання, чи це був старт подальших переговорів чи разова спроба, Вадефуль сказав, що все залежить від Росії. Якщо Кремль готовий до діалогу і насамперед припинити війну проти України, то переговори можливі.

"Саме тому для мене було важливо ще раз наголосити, що ми твердо підтримуємо Україну. Ми готові до переговорів, але Росія має покласти край цій агресії", - наголосив чиновник.

Насамкінець у Вадефуля запитали, як загалом відбулася така зустріч, на що відповідь була така:

"Як я вже говорив, багато колег спілкувалися з Сергієм Лавровим, і саме так я отримав цю пропозицію про зустріч. Але це також питання, які я хотів би залишити в колі своїх колег", - резюмував він.