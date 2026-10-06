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В Германии предупредили об "аппетитах" Путина: ему нужны страны Балтии, Молдова и Грузия

23:19 06.10.2026 Вт
2 мин
aimg Елена Бджола
Фото: министр иностранных дел ФРГ Иоганн Вадефуль (Getty Images)

В Германии считают, что российский диктатор Владимир Путин не остановится на Украине. Он может атаковать, в частности, страны Балтии, Молдову и Грузию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Германии Иоганна Вадефуля, передает ZDFheute.

Цель Путина больше

Министр предполагает, что у России есть дальнейшие планы, кроме войны с Украиной.

Вадефуль предупреждает, что Россия также может претендовать на страны с орбиты бывшего СССР - Эстонию, Литву, Латвию. Как их союзница, Германия может пострадать.

На вопрос, что именно подразумевалось под дальнейшими планами, Вадефуль ответил, что Путин ранее назвал распад СССР величайшей катастрофой 20-го века.

"Если это была самая большая катастрофа, то он, вероятно, хочет ее исправить. Это касается Украины , а также Грузии, Молдовы и стран Балтии", - говорит он.

Германия имеет обязательства

Относительно обязательств Германии как члена НАТО Вадефуль заявил, что пересечение противником границ с Польшей, Эстонией, Латвией или Литвой тоже будет считаться нападением на ФРГ.

"Хотя нарушение границы тогда должно быть официально установлено с помощью процедуры, это, в принципе, наше обязательство, и Германия придерживается его", - говорит Вадефуль.

Гибридные атаки РФ

Германия уже сталкивается с гибридными атаками со стороны России , сказал Вадефуль.

Он упомянул инциденты с дронами в Лейпциге и отметил, что кибератаки происходят "постоянно".

Однако Вадефуль добавил, что эти инциденты были враждебными и могут быть предвестником чего-то более серьезного.

Раниеш РБК-Украина писало, что в Германии ожидают переговоры насчет окончания войны России против Украины "вскоре". Страна хочет участвовать в них.

Кроме того, Вадефуль провел встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Немецкий политик объяснил, что встреча состоялась по просьбе коллег.

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