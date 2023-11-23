У Німеччині поліція проводить масові обшуки у прихильників ХАМАСу

Як повідомляє видання, проводяться 15 обшуків у Берліні, а також у федеральних землях Північний Рейн-Вестфалія, Нижня Саксонія та Шлезвіг-Гольштейн.

У центрі уваги органів безпеки перебувають, зокрема, представники Палестинської громади Німеччини. Відомство із захисту конституції землі Північний Рейн-Вестфалія називає цю організацію "найважливішою для прихильників ХАМАС у Німеччині". Організація базується в Берліні.

Зазначається, що мета обшуків - пролити світло на структури ісламістів у Німеччині та вилучити документи та гроші.

За оцінками відомства із захисту конституції, ядро прихильників ХАМАС у Німеччині становить 450 осіб.

Також обшуки проводять у будинках провідних активістів антиізраїльської та антисемітської мережі Samidoun.

Варто зазначити, що 2 листопада міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер оголосила про набрання чинності ухвал, які повністю забороняють будь-яку діяльність на підтримку терористичної організації ХАМАС на території країни.

Сам ХАМАС перебуває в Німеччині під забороною як організація, яка визнана терористичною на рівні Євросоюзу. Нові постанови криміналізували не лише сам ХАМАС, але також допомогу йому та висловлювання підтримки його дій.

До того ж канцлер Німеччини Олаф Шольц раніше заявляв, що Німеччина не буде толерувати жодні прояви антисемітизму. Цю заяву він зробив після того, як палестинці в Німеччині святкували напад ХАМАС на Ізраїль.

Війна в Ізраїлі

На початку жовтня бойовики організації ХАМАС влаштували масштабне вторгнення до Ізраїлю. Під час нападу вони вбивали, а також викрадали військових та цивільних мешканців. Після цього Ізраїль оголосив початок операції проти терористів.

Бійці ЦАХАЛу дісталися до командного пункту бойовиків ХАМАС у лікарні Аль-Шіфа на території Сектора Газа та знищили сотні підземних тунелів у Газі. Також ізраїльські військові підірвали будівлю парламенту в Газі, яку використовували бойовики ХАМАС.

В ніч на 23 листопада Ізраїль схвалив угоду з ХАМАС про звільнення заручників, викрадених у Секторі Газа. Угода передбачає тимчасове припинення вогню.