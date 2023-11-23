В Германии полиция проводит массовые обыски у сторонников ХАМАСа

Как сообщает издание, производятся 15 обысков в Берлине, а также в федеральных землях Северный Рейн-Вестфалия, Нижняя Саксония и Шлезвиг-Гольштейн.

В центре внимания органов безопасности находятся, в частности, представители Палестинской общины Германии. Ведомство по защите конституции земли Северный Рейн-Вестфалия называет эту организацию "важнейшей для сторонников ХАМАС в Германии". Организация базируется в Берлине.

Отмечается, что цель обысков - пролить свет на структуры исламистов в Германии и изъять документы и деньги.

По оценкам ведомства по защите конституции, ядро сторонников ХАМАС в Германии составляет 450 человек.

Также обыски проводятся в домах ведущих активистов антиизраильской и антисемитской сети Samidoun.

Стоит отметить, что 2 ноября министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер объявила о вступлении в силу решений, полностью запрещающих любую деятельность в поддержку террористической организации ХАМАС на территории страны.

Сам ХАМАС находится в Германии под запретом как организация, признанная террористической на уровне Евросоюза. Новые постановления криминализировали не только сам ХАМАС, но также помощь ему и поддержку его действий.

К тому же, канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявлял, что Германия не будет толеровать никакие проявления антисемитизма. Это заявление он сделал после того, как палестинцы в Германии праздновали нападение ХАМАСа на Израиль.

Война в Израиле

В начале октября боевики организации ХАМАС устроили масштабное вторжение в Израиль. Во время нападения они убивали, а также похищали военных и гражданских жителей. После этого Израиль объявил о начале операции против террористов.

Бойцы ЦАХАЛА добрались до командного пункта боевиков ХАМАС в больнице Аль-Шифа на территории Сектора Газа и уничтожили сотни подземных тоннелей в Газе. Также израильские военные взорвали здание парламента в Газе, которое использовали боевики ХАМАС.

В ночь на 23 ноября Израиль одобрил соглашение с ХАМАСом об освобождении заложников, похищенных в Секторе Газа. Соглашение предусматривает временное прекращение огня.