У Німеччині планують розпочати виробництво HIMARS

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters , про це заявив гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер.

Він підкреслив, що компанія має технологію для виробництва боєголовок і ракетних двигунів, а також вантажівки для розміщення пускових установок. Така угода може передбачати інвестиції в сотні мільйонів євро, переважну частину планує профінансувати Rheinmetall.

"На Мюнхенській безпековій конференції ми розраховуємо укласти угоду з Lockheed Martin про початок виробництва HIMARS в Німеччині", - заявив Паппергер.

За його словами, Rheinmetall веде переговори з Lockheed Martin, американською компанією, яка виробляє активно задіяні українськими військами реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Rheinmetall має намір значно збільшити виробництво танкових та артилерійських боєприпасів на тлі попиту в Україні та Заході.

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