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У Німеччині планують розпочати виробництво HIMARS

Ілюстративне фото: у Німеччині планують розпочати виробництво HIMARS (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Німецький концерн Rheinmetall планує розпочати виробляти реактивні системи залпового вогню HIMARS, які використовує Україна.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters, про це заявив гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер.

За його словами, Rheinmetall веде переговори з Lockheed Martin, американською компанією, яка виробляє активно задіяні українськими військами реактивні системи залпового вогню HIMARS.

"На Мюнхенській безпековій конференції ми розраховуємо укласти угоду з Lockheed Martin про початок виробництва HIMARS в Німеччині", - заявив Паппергер.

Він підкреслив, що компанія має технологію для виробництва боєголовок і ракетних двигунів, а також вантажівки для розміщення пускових установок. Така угода може передбачати інвестиції в сотні мільйонів євро, переважну частину планує профінансувати Rheinmetall.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Rheinmetall має намір значно збільшити виробництво танкових та артилерійських боєприпасів на тлі попиту в Україні та Заході.

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