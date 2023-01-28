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В Германии планируют начать производство HIMARS

Иллюстративное фото: в Германии планируют начать производство HIMARS (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Немецкий концерн Rheinmetall планирует начать производить реактивные системы залпового огня HIMARS, которые использует Украина.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, об этом заявил гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер.

По его словам, Rheinmetall ведет переговоры с Lockheed Martin, американской компанией, производящей активно задействованные украинскими войсками реактивные системы залпового огня HIMARS.

"На Мюнхенской конференции по безопасности мы рассчитываем заключить соглашение с Lockheed Martin о начале производства HIMARS в Германии", - заявил Паппергер.

Он подчеркнул, что у компании есть технология для производства боеголовок и ракетных двигателей, а также грузовики для размещения пусковых установок. Такое соглашение может предусматривать инвестиции в сотни миллионов евро, основную часть планирует профинансировать Rheinmetall.

Напомним, ранее стало известно, что Rheinmetall намерен значительно увеличить производство танковых и артиллерийских боеприпасов на фоне спроса в Украине и на Западе.

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