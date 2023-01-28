Німецький концерн Rheinmetall готовий значно збільшити виробництво снарядів для України

Німецький концерн Rheinmetall планує значно збільшити виробництво танкових та артилерійських боєприпасів. Це відбувається через зріст попиту в Україні та у країнах Заходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора концерну Арміна Паппергера, яку приводить Reuters.

"Ми можемо виробляти 240 000 танкових боєприпасів (120 мм) на рік, що більше, ніж потрібно усьому світу", - сказав Паппергер.

Він додав, що потужність виробництва 155-мм артилерійських снарядів може бути збільшена до 450 000-500 000 на рік, що зробить Rheinmetall найбільшим виробником обох видів боєприпасів.

За словами Паппергера, у 2022 році Rheinmetall виробила від 60 000 до 70 000 снарядів для танків та артилерійських гармат, заявивши, що виробництво може бути негайно збільшено.

Попит на ці боєприпаси різко зріс після вторгнення Росії до України. Попит зріс не тільки через їхнє масове застосування на полі бою в Україні. Західні військові намагаються поповнити свої власні запаси, оскільки відчувають загрозу з боку РФ.