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Німецький концерн Rheinmetall готовий значно збільшити виробництво снарядів для України

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Субота 28 січня 2023 21:42
Німецький концерн Rheinmetall готовий значно збільшити виробництво снарядів для України Фото: Rheinmetall (flickr.com)
Автор: Дмитро Браславський

Німецький концерн Rheinmetall планує значно збільшити виробництво танкових та артилерійських боєприпасів. Це відбувається через зріст попиту в Україні та у країнах Заходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора концерну Арміна Паппергера, яку приводить Reuters.

"Ми можемо виробляти 240 000 танкових боєприпасів (120 мм) на рік, що більше, ніж потрібно усьому світу", - сказав Паппергер.

Він додав, що потужність виробництва 155-мм артилерійських снарядів може бути збільшена до 450 000-500 000 на рік, що зробить Rheinmetall найбільшим виробником обох видів боєприпасів.

За словами Паппергера, у 2022 році Rheinmetall виробила від 60 000 до 70 000 снарядів для танків та артилерійських гармат, заявивши, що виробництво може бути негайно збільшено.

Попит на ці боєприпаси різко зріс після вторгнення Росії до України. Попит зріс не тільки через їхнє масове застосування на полі бою в Україні. Західні військові намагаються поповнити свої власні запаси, оскільки відчувають загрозу з боку РФ.

Нагадаємо, що німецька оборонна група Rheinmetall може передати велику кількість боєприпасів для танків Leopard, що будуть надіслані Україні.

Раніше РБК-Україна писало, що Rheinmetall може доставити Україні 139 бойових танків Leopard типу 1 та 2, у разі необхідності.

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