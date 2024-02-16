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У Німеччині підтвердили, що Зеленський і Шольц сьогодні підпишуть безпекову угоду

Фото: президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський прибуває сьогодні до Берліна, де вранці зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. У межах візиту вони підпишуть двосторонню безпекову угоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на N-TV.

За словами представника уряду Німеччини, під час переговорів у Федеральній канцелярії "буде підписано двосторонню угоду про зобов'язання щодо безпеки та довгострокової підтримки".

Після пресконференції Зеленський зустрінеться з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

У суботу, 17 лютого, Зеленський стане гостем Мюнхенської безпекової конференції, де виступить із промовою і проведе переговори з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс.

Чутки про турне Зеленського столицями Західної Європи

Кілька днів тому Bloomberg повідомляв про те, що президент Володимир Зеленський планує здійснити турне Західною Європою. Зокрема він відвідає Мюнхенську конференцію безпеки.

Перед цим німецьке видання "Tagesspiegel" писало про те, що президент України Володимир Зеленський приїде до Німеччини на Мюнхенську конференцію безпеки.

Глава Мюнхенської конференції безпеки Крістоф Хойсген тоді відмовився підтверджувати такі чутки. При цьому він зазначив, що організатори докладають зусиль, щоб забезпечити присутність Зеленського.

Учора в Офісі президента підтвердили, що глава держави 16 та 17 лютого відвідає Німеччину та Францію для переговорів із Шольцем та Макроном.

У Єлисейському палаці заявили, що президент Франції Еммануель Макрон та президент України Володимир Зеленський підпишуть угоду про безпеку між двома країнами. Підписання документа відбудеться сьогодні.

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