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В Германии подтвердили, что Зеленський и Шольц сегодня подпишут соглашение по безопасности

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский прибывает сегодня в Берлин, где утром встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем. В рамках визита они подпишут двухстороннее соглашение по безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на N-TV

По словам представителя правительства Германии, во время переговоров в Федеральной канцелярии "будет подписано двустороннее соглашение об обязательствах по безопасности и долгосрочной поддержке".

После пресс-конференцииЗеленский встретится с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

В субботу, 17 февраля, Зеленский станет гостем Мюнхенской конференции по безопасности, где выступит с речью и проведет переговоры с вице-президентом США Камалой Харрис.

Слухи о турне Зеленского по столицам Западной Европы

Несколько дней назад Bloomberg сообщал о том, что президент Владимир Зеленский планирует совершить турне по Западной Европе. В частности, он посетит Мюнхенскую конференцию безопасности.

Перед этим немецкое издание Tagesspiegel писало о том, что президент Украины Владимир Зеленский приедет в Германию на Мюнхенскую конференцию безопасности.

Глава Мюнхенской конференции безопасности Кристоф Хойсген тогда отказался подтверждать такие слухи. При этом он отметил, что организаторы прилагают усилия, чтобы обеспечить присутствие Зеленского.

Вчера в Офисе президента подтвердили, что глава государства 16 и 17 февраля посетит Германию и Францию для переговоров с Шольцом и Макроном.

В Елисейском дворце заявили, что президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский подпишут соглашение о безопасности между двумя странами. Подписание документа состоится уже сегодня. 

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