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У Німеччині оштрафували компанію, яка допомагала РФ будувати Кримський міст

Фото: Кримський міст (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Німецька компанія має сплатити штраф у розмірі 1,3 мільйона євро за порушення санкцій ЄС. Вона доставила до Росії машину, яка використовувалася для будівництва Кримського мосту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення окружного суду міста Кіль, яке приводить Tagesschau.

"Суд наклав штраф на особу, відповідальну за компанію у землі Шлезвіг-Гольштейн за порушення санкцій ЄС проти Росії. Прокуратура Кіля, яка подала заяву про накладення штрафу, повідомила про достатні підозри щодо порушення Закону про зовнішню торгівлю та платежі", - йдеться у матеріалі.

У прокуратурі раніше вже підтвердили, що розслідують справу щодо доставки тарана - так званого гідромолота - для будівництва Кримського мосту. Його можна використовувати для забивання паль у землю.

Також повідомляється, що співробітники компанії професійно супроводжували використання будівельного інструменту.

Нещодавно міністр економіки Німеччини Роберт Хабек повідомив, що Євросоюз планує ввести більш жорсткі заходи для боротьби з компаніями, які ухиляються від західних санкцій проти Росії.

Голова виконавчого комітету Вітебської області Білорусі Александр Суботін підписав "угоду" з окупаційною владою Криму щодо співпраці. Міністерство закордонних справ України ініціює проти нього санкції.

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