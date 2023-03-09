Підписав "угоду" з Кримом. МЗС ініціює санкції проти глави одної з областей Білорусі

Голова виконавчого комітету Вітебської області Білорусі Александр Суботін підписав "угоду" з окупаційною владою Криму щодо співпраці. Міністерство закордонних справ України ініціює проти нього санкції.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку речника МЗС справ Олега Ніколенка.

"Угода" з Кримом

Як повідомляє видання "Зеркало", документи Суботін підписав під час робочого візиту до Москви.

"Сторони домовилися про створення робочих органів за лінією виконавчої влади, також було погоджено підготовку плану реалізації "угоди" на 2023-2025 роки", – ідеться в повідомленні облвиконкому.

Згідно з заявою окупаційної влади Криму, так звана "угода" передбачає торговельно-економічне співробітництво з Вітебською областю. Також було запрошено підприємства Білорусі до роботи на тимчасово окупованому півострові.

Зазначається, що влада Білорусі офіційно не визнавала Криму російським.

Реакція МЗС

"Угода" про співпрацю між Вітебською областю Білорусі та окупованим Кримом є нікчемною, оскільки вона укладена в порушення законодавства України. МЗС України ініціює процедуру накладення санкцій на Александра Суботіна як особу, яка створює загрозу національній безпеці України", - пише Ніколенко.

Водночас речник МЗС додав, що посольству України в Білорусі було доручено направити ноту протесту до міністерства країни.