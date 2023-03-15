В Германии оштрафовали компанию, помогавшую РФ строить Крымский мост

Немецкая компания должна уплатить штраф в размере 1,3 миллиона евро за нарушение санкций ЕС. Она доставила в Россию машину, которая использовалась для строительства Крымского моста.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение окружного суда города Киль, которое приводит Tagesschau.
"Суд наложил штраф на человека, ответственного за компанию в земле Шлезвиг-Гольштейн за нарушение санкций ЕС против России. Прокуратура Киля, подавшая заявление о наложении штрафа, сообщила о достаточных подозрениях относительно нарушения Закона о внешней торговле и платежах", - говорится в материале .
В прокуратуре ранее уже подтвердили, что расследуют дело о доставке тарана - так называемого гидромолота - для строительства Крымского моста. Его можно использовать для забивания свай в землю.
Сообщается, что сотрудники компании профессионально сопровождали использование строительного инструмента.
Недавно министр экономики Германии Роберт Хабек сообщил, что Евросоюз планирует ввести более жесткие меры по борьбе с компаниями, уклоняющимися от западных санкций против России.
Председатель исполнительного комитета Витебской области Беларуси Александр Субботин подписал "соглашение" с оккупационными властями Крыма о сотрудничестве. Министерство иностранных дел Украины инициирует против него санкции.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.