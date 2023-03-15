В Германии оштрафовали компанию, помогавшую РФ строить Крымский мост

Немецкая компания должна уплатить штраф в размере 1,3 миллиона евро за нарушение санкций ЕС. Она доставила в Россию машину, которая использовалась для строительства Крымского моста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение окружного суда города Киль, которое приводит Tagesschau.

"Суд наложил штраф на человека, ответственного за компанию в земле Шлезвиг-Гольштейн за нарушение санкций ЕС против России. Прокуратура Киля, подавшая заявление о наложении штрафа, сообщила о достаточных подозрениях относительно нарушения Закона о внешней торговле и платежах", - говорится в материале .

В прокуратуре ранее уже подтвердили, что расследуют дело о доставке тарана - так называемого гидромолота - для строительства Крымского моста. Его можно использовать для забивания свай в землю.

Сообщается, что сотрудники компании профессионально сопровождали использование строительного инструмента.