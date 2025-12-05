ua en ru
У Німеччині оголосили слова року: серед лідерів - тиск на Україну "заради миру"

П'ятниця 05 грудня 2025
У Німеччині вибрали слова року 2025
Автор: Василина Копитко

Товариство німецької мови у Вісбадені оголосило "слова року 2025", які найточніше відображає ключові події та теми останніх 12 місяців.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на DW.

Слово року в Німеччині: "ера ШІ"

Лідером стала назва "KI-Ära", що перекладається як "ера ШІ" - символ нового технологічного часу, коли штучний інтелект дедалі більше впливає на життя суспільства.

Лідери рейтингу: угода та мир

На другому місці опинилося слово "Deal" - "угода", відоме як улюблене висловлювання президента США Дональда Трампа.

Третє місце посіло словосполучення "Land gegen Frieden" - "земля в обмін на мир". Під ним мається на увазі вимога до України поступитися частиною територій для досягнення мирної угоди або припинення вогню.

Як обирають слова року

Щороку Товариство німецької мови обирає десять слів, які не обов’язково є найпопулярнішими, а найточніше відображають суспільні настрої та події року.

Лінгвісти аналізують кілька тисяч мовних одиниць, щоб визначити ті, що формують своєрідний лінгвістичний підсумок року.

Раніше ми писали про те, що в Оксфорді визначилися зі словом 2025 року. У короткий список потрапило три слова - rage bait, aura farming та biohack. Саме вони відображали наші розмови та турботи протягом року, що закінчується.

Читайте також про те, що Інститут кольору Pantone визначив головний відтінок 2026 року - PANTONE 11-4201 Cloud Dancer. Це перший випадок за 26 років, коли "кольором року" стає білий відтінок.

