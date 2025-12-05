У Німеччині оголосили слова року: серед лідерів - тиск на Україну "заради миру"

Товариство німецької мови у Вісбадені оголосило "слова року 2025", які найточніше відображає ключові події та теми останніх 12 місяців.

Слово року в Німеччині: "ера ШІ"

Лідером стала назва "KI-Ära", що перекладається як "ера ШІ" - символ нового технологічного часу, коли штучний інтелект дедалі більше впливає на життя суспільства.

Лідери рейтингу: угода та мир

На другому місці опинилося слово "Deal" - "угода", відоме як улюблене висловлювання президента США Дональда Трампа.

Третє місце посіло словосполучення "Land gegen Frieden" - "земля в обмін на мир". Під ним мається на увазі вимога до України поступитися частиною територій для досягнення мирної угоди або припинення вогню.

Як обирають слова року

Щороку Товариство німецької мови обирає десять слів, які не обов’язково є найпопулярнішими, а найточніше відображають суспільні настрої та події року.

Лінгвісти аналізують кілька тисяч мовних одиниць, щоб визначити ті, що формують своєрідний лінгвістичний підсумок року.