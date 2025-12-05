В Германии объявили слова года: среди лидеров - давление на Украину "ради мира"
Общество немецкого языка в Висбадене объявило "слова года 2025", которые наиболее точно отражает ключевые события и темы последних 12 месяцев.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на DW.
Слово года в Германии: "эра ИИ"
Лидером стало название "KI-Ära", что переводится как "эра ИИ" - символ нового технологического времени, когда искусственный интеллект все больше влияет на жизнь общества.
Лидеры рейтинга: соглашение и мир
На втором месте оказалось слово "Deal" - "сделка", известное как любимое высказывание президента США Дональда Трампа.
Третье место заняло словосочетание "Land gegen Frieden" - "земля в обмен на мир". Под ним подразумевается требование к Украине уступить часть территорий для достижения мирного соглашения или прекращения огня.
Как выбирают слова года
Ежегодно Общество немецкого языка выбирает десять слов, которые не обязательно являются самыми популярными, а точно отражают общественные настроения и события года.
Лингвисты анализируют несколько тысяч языковых единиц, чтобы определить те, которые формируют своеобразный лингвистический итог года.
Ранее мы писали о том, что в Оксфорде определились со словом 2025 года. В короткий список попало три слова - rage bait, aura farming и biohack. Именно они отражали наши разговоры и заботы в течение заканчивающегося года.
Читайте также о том, что Институт цвета Pantone определил главный оттенок 2026 года - PANTONE 11-4201 Cloud Dancer. Это первый случай за 26 лет, когда "цветом года" становится белый оттенок.