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У Німеччині обшукали яхту підсанкційного російського олігарха Ахмедова, - ЗМІ

Фото: Luna (itboat.com)
Автор: Дмитро Браславський

У середу, 3 травня, у порту Гамбурга проведено обшук на яхті Luna, яка, ймовірно, належить російському олігарху Фархаду Ахмедову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

В операції взяли участь понад 30 співробітників генеральної прокуратури Франкфурта, Федерального відомства у кримінальних справах та земельного відомства кримінальної поліції Гамбурга. У заході також було задіяно федеральну поліцію та експертів військово-морського флоту Німеччини.

Слідство ведеться щодо підприємця з РФ за підозрою щодо порушення закону про зовнішню торгівлю, повідомили генеральна прокуратура та Федеральне управління кримінальної поліції.

"Йдеться про яхту Luna, яку Управління кримінальної поліції пов'язує з 67-річним російським олігархом Фархадом Ахмедовим, який уже один рік перебуває під санкціями ЄС", - йдеться у повідомленні.

Фархад Теймур огли Ахмедов

Російський бізнесмен та політичний діяч. Раніше був членом Ради Федерації Росії від Адміністрації Краснодарського краю.

8 квітня 2022 року, після вторгнення Росії в Україну, Ахмедов був включений до списку санкцій Євросоюзу як провідний бізнесмен, який працює в секторах економіки, що забезпечують суттєве джерело доходу уряду Російської Федерації.

13 квітня 2022 року Великобританія ввела санкції проти Ахмедова з аналогічної причини. 18 травня 2022 року потрапив до списку санкцій Канади. За аналогічними причинами, з 13 квітня 2022 року перебуває під санкціями Швейцарії

Ще у травні минулого року повідомлялось, що у порту Гамбурга заарештували яхту Luna, яка належить російському олігарху Фархаду Ахмедову. Вартість судна оцінена в 400 млн євро.

Нещодавно уряд Німеччини запропонував включити санкції проти атомної промисловості Росії до 11-го пакету Європейського союзу.

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