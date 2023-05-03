В Германии обыскали яхту подсанкционного российского олигарха Ахмедова, - СМИ

В среду, 3 мая, в порту Гамбурга проведен обыск на яхте Luna, предположительно принадлежащей российскому олигарху Фархаду Ахмедову.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.
В сделке приняли участие более 30 сотрудников генеральной прокуратуры Франкфурта, Федерального ведомства по уголовным делам и земельного ведомства криминальной полиции Гамбурга. В мероприятии также была задействована федеральная полиция и эксперты военно-морского флота Германии.
Следствие ведется в отношении предпринимателя из РФ по подозрению в нарушении закона о внешней торговле, сообщили генеральная прокуратура и Федеральное управление криминальной полиции.
"Речь идет о яхте Luna, которую Управление криминальной полиции связывает с 67-летним российским олигархом Фархадом Ахмедовым, который уже один год находится под санкциями ЕС", - говорится в сообщении.
Фархад Теймур оглы Ахмедов
Российский бизнесмен и политический деятель. Ранее являлся членом Совета Федерации России от Администрации Краснодарского края.
8 апреля 2022 г., после вторжения России в Украину, Ахмедов был включен в список санкций Евросоюза как ведущий бизнесмен, работающий в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода правительства Российской Федерации.
13 апреля 2022 года Великобритания ввела санкции против Ахмедова по аналогичной причине. 18 мая 2022 года попал в список санкций Канады. По аналогичным причинам с 13 апреля 2022 года находится под санкциями Швейцарии.
Еще в мае прошлого года сообщалось, что в порту Гамбурга была арестована яхта Luna, принадлежащая российскому олигарху Фархаду Ахмедову. Стоимость судна оценена в 400 млн. евро.
Недавно правительство Германии предложило включить санкции против атомной промышленности России в 11-й пакет Европейского союза.
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