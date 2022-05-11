ru ua
Ср, 11 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Гамбурге арестовали яхту Luna российского олигарха Ахмедова за 400 млн евро

Новина українською →
Гамбург, Среда 11 мая 2022 02:10
В Гамбурге арестовали яхту Luna российского олигарха Ахмедова за 400 млн евро Яхта Luna (Фото: boatinternational.com)
Автор: Константин Широкун

В порту Гамбурга яхта Luna, которая принадлежит российскому олигарху Фархаду Ахмедову. Стоимость судна оценена в 400 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sueddeutsche Zeitung.

Федеральное управление уголовной полиции Германии выяснило, что российский олигарх Фархад Ахмедов является конечным бенефициаром лихтенштейнского траста, которому принадлежит роскошное судно. Прокремлевский миллиардер находится в санкционном списке ЕС с начала апреля. Фархад Ахмедов заработал состояние на газовом бизнесе. Forbes недавно оценил его состояние в 1,4 миллиарда долларов.

Стоимость яхты, которой сейчас запрещено покидать порт до особого распоряжения, оценивается примерно в 400 миллионов евро. На Luna с девятью палубами расположился огромный бассейн и даже небольшой батискаф. Ранее яхта принадлежала российскому миллиардеру Роману Абрамовичу.

Ранее мы писали, что в Италии из-за санкций арестовали суперяхту, которую связывали с Путиным. 140-метровая яхта "Шахерезада" оценивается в 700 миллионов долларов.

Напомним, на днях на Фиджи арестовали яхту российского олигарха Сулеймана Керимова стоимостью 300 млн долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Германия яхта Санкции против России
NEWS
"Хорошая мина при плохой игре": ОП против альтернативы членства Украины в ЕС
"Хорошая мина при плохой игре": ОП против альтернативы членства Украины в ЕС
DAILY
Олег Жданов: Война с Россией на месяцы, но не на годы
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Олег Жданов: Война с Россией на месяцы, но не на годы