В Гамбурге арестовали яхту Luna российского олигарха Ахмедова за 400 млн евро

В порту Гамбурга яхта Luna, которая принадлежит российскому олигарху Фархаду Ахмедову. Стоимость судна оценена в 400 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sueddeutsche Zeitung .

Федеральное управление уголовной полиции Германии выяснило, что российский олигарх Фархад Ахмедов является конечным бенефициаром лихтенштейнского траста, которому принадлежит роскошное судно. Прокремлевский миллиардер находится в санкционном списке ЕС с начала апреля. Фархад Ахмедов заработал состояние на газовом бизнесе. Forbes недавно оценил его состояние в 1,4 миллиарда долларов.

Стоимость яхты, которой сейчас запрещено покидать порт до особого распоряжения, оценивается примерно в 400 миллионов евро. На Luna с девятью палубами расположился огромный бассейн и даже небольшой батискаф. Ранее яхта принадлежала российскому миллиардеру Роману Абрамовичу.