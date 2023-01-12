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У Німеччині незабаром розпочнуться навчання українців на БМП Bradley, - Пентагон

Фото: українські військові навчатимуться керувати БМП Bradley у Німеччині (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Наступного тижня в Німеччині розпочнуться навчання українських військових керувати БМП Bradley.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на UrduPoint News.

Як повідомляє Пентагон, навчання українських військовослужбовців, як керувати бойовими машинами піхоти Bradley, розпочнеться наступного тижня в Німеччині. Це буде підготовка зі спільного маневру і загальновійськова підготовка.

"Ми очікуємо, що це навчання займе тижні, а не місяці", - заявив сьогодні, 12 січня, речник Міністерства оборони США Пет Райдер.

Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що у Німеччині наступного тижня відбудеться засідання Контактної групи з питань оборони України в форматі "Рамштайн" за участі близько 50 держав. Детальніше про нову зустріч у форматі "Рамштайн" та чого від неї очікувати - у матеріалі РБК-Україна.

Раніше ми писали, що Збройні сили України навчатимуться використовувати комплекси ППО Patriot вже наступного тижня у штаті Оклахома.

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Пентагон