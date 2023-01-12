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В Германии скоро начнутся учения украинцев на БМП Bradley, - Пентагон

Фото: украинские военные будут учиться управлять БМП Bradley в Германии (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

На следующей неделе в Германии начнутся учения украинских военных управлять БМП Bradley.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на UrduPoint News.

Как сообщает Пентагон, обучение украинских военнослужащих, как управлять боевыми машинами пехоты Bradley, начнется на следующей неделе в Германии. Это будет подготовка по общему маневру и общевойсковая подготовка.

"Мы ожидаем, что это обучение займет недели, а не месяцы", - заявил сегодня, 12 января, представитель Министерства обороны США Пэт Райдер.

Сегодня РБК-Украина сообщало, что в Германии на следующей неделе состоится заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" при участии около 50 государств. Детальнее о новой встрече в формате "Рамштайн" и чего от нее ожидать - в материале РБК-Украина.

Ранее мы писали, что Вооруженные силы Украины будут учиться использовать комплексы ПВО Patriot на следующей неделе в штате Оклахома.

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Пентагон