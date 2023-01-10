Коли та де ЗСУ почнуть тренування на Patriot: відповідь Пентагону

Збройні сили України будуть навчатись використовувати комплекси ППО Patriot вже наступного тижня у штаті Оклахома.

Про це заявив представник Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

"Наступного тижня міністр оборони США Ллойд Остін та голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі вирушать до Німеччини, щоб провести на військово-повітряній базі Рамштайн засідання військової контактної групи по Україні", - заявив Райдер.

База є домом для базової навчальної програми американських збройних сил із протиракетної оборони Patriot, а також для навчання американського персоналу маневрам польової артилерії.

Навчання проходитиме у Форт-Сіллі, просторному комплексі площею приблизно 145 квадратних миль на південний захід від Оклахома-Сіті.

"Під час навчання будуть підготовлені від 90 до 100 українських військовослужбовців", - зазначив Райдер.

Нагадаємо, українські військові пройдуть навчальну програму по роботі із системою протиракетної оборони Patriot вже наступного тижня. Відомо, що їх підготовка буде тривати протягом декількох місяців.

Також раніше ми писали, що новина про те, що Пентагон розглядає можливість проведення навчання у США, з'явилася наступного дня після оголошення про надання батареї Patriot Україні.

Також днями глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна очікує на розгортання американської системи Patriot у максимально стислі терміни.

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