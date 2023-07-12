У Німеччині назвали країни, де можуть ремонтувати Leopard для України після суперечки з Польщею

Після того, як Берлін розірвав угоду про ремонт танків Leopard 2 для України у Польщі, їх можуть ремонтувати у самій Німеччині та, можливо, Литві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NTV .

Повідомляється, що через суперечку щодо ремонту основних бойових танків Leopard 2 в Польщі, Федеральне міністерство оборони Німеччини змінює свої попередні плани.

Представник німецького відомства зазначив, що тепер Leopard 2A5 і Leopard 2A6 будуть ремонтуватися в Німеччині і, ймовірно, також у Литві.

"Польща і Німеччина продовжують реалізовувати ідею ремонту танків Leopard 2. Вони хочуть координувати це спільно", - зазначають в Міноборони Німеччини.

Центр для ремонту Leopard

Низка союзників надає Україні танки Leopard 2 та Leopard 1 у рамках військової допомоги.

Польща та Німеччина планували відкрити ремонтний центр танків на польській території. Про домовленість було оголошено ще 21 квітня. Тоді міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оцінив приблизну вартість ремонтного хабу у 150 млн євро.

При цьому 2 липня видання Spiegel повідомило, що проєкт не досягнув жодного прогресу, а Берлін і Варшава вели непримиренні суперечки щодо деталей структури спільного підприємства.

Сьогодні Handelsblatt повідомило, що Німеччина розірвала угоду про ремонт українських танків у Польщі. За даними видання, причиною стало те, що німці вважають повністю перебільшеними цінові очікування з боку поляків.

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