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В Германии назвали страны, где могут ремонтировать Leopard для Украины после спора с Польшей

Новина українською →
Среда 12 июля 2023 14:58
В Германии назвали страны, где могут ремонтировать Leopard для Украины после спора с Польшей Фото: в Германии назвали страны, где могут ремонтировать Leopard для Украины после спора с Польшей (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

После того, как Берлин разорвал соглашение о ремонте танков Leopard 2 для Украины в Польше, их могут ремонтировать в Германии и, возможно, в Литве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTV.

Сообщается, что из-за спора по ремонту основных боевых танков Leopard 2 в Польше, Федеральное министерство обороны Германии меняет свои предварительные планы.

Представитель немецкого ведомства отметил, что теперь Leopard 2A5 и Leopard 2A6 будут ремонтироваться в Германии и, вероятно, также в Литве.

"Польша и Германия продолжают реализовывать идею ремонта танков Leopard 2. Они хотят координировать это вместе", - отмечают в Минобороны Германии.

Центр ремонта Leopard

Ряд союзников предоставляет Украине танки Leopard 2 и Leopard 1 в рамках военной помощи.

Польша и Германия намеревались открыть ремонтный центр танков на польской территории. О договоренности было объявлено еще 21 апреля. Тогда министр обороны Германии Борис Писториус оценил приблизительную стоимость ремонтного хаба в 150 млн евро.

При этом 2 июля издание Spiegel сообщило, что проект не достиг никакого прогресса, а Берлин и Варшава вели непримиримые споры по поводу деталей структуры совместного предприятия.

Сегодня Handelsblatt сообщило, что Германия расторгла соглашение о ремонте украинских танков в Польше. По данным издания, причиной стало то, что немцы считают полностью преувеличенными ценовые ожидания поляков.

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Литва Польша Танк Leopard
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