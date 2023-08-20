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У Німеччині майже дві третини жителів хотіли б нового канцлера, - опитування

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц втрачає підтримку в країні, показало опитування (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Німеччині опитування, проведене інститутом INSA, показало падіння популярності чинного канцлера Олафа Шольца. Так, зараз у країні близько 70% респондентів заявили, що незадоволені його роботою на цій посаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Bild am Sonntag.

Нові дані опитування продемонстрували зростання несхвального ставлення респондентів до роботи Шольца як канцлера за місяць на 10%.

Крім того, 64% учасників опитування у ФРН вважають, що зміна уряду може піти на користь країні.

За даними опитування, рівень підтримки Соціал-демократичної партії Німеччини, яку очолює Шольц, втратив на тиждень два пункти, знизившись до 18%.

Радикальна партія AfD "Альтернатива для Німеччини" залишилась із результатом 21%, який мала тиждень тому.

Найнижчі результати підтримки, за даними опитування, мають "Зелені" (14%), ліберали (8%) та ліві (5%). Найбільшу підтримку у ФРН має блок християнських партій Християнський демократичний союз/Християнський соціальний союз (ХДС/ХСС) - він набрав 27%, отримавши ще один пункт.

Зазначається, що в опитуванні брали участь 1004 респонденти, а проводилося воно 17 та 18 серпня.

Падіння рейтингу Шольца

Зазначимо, що дані опитувань показують постійне зниження рівня підтримки у Німеччині Шольца на чолі уряду. Так, рік тому в серпні 2022-го дані Insa показали, що рівень схвалення його роботи опустився до найнижчого рівня за весь час з початку перебування при владі.

Перед цим, навесні 2022 року, соцопитування цього ж інституту показало, що у ФРН рівень схвалення громадянами країни роботи канцлера Шольца знизився до 49%. Соціологи тоді зазначали, що це "найвище значення від початку його правління", тобто з 8 грудня 2021 року.

Нагадаємо також, у лютому 2023 року партія Шольца зазнала гучної поразки на виборах до парламенту землі Берлін.

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ГерманияОлаф Шольц