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В Германии почти две трети жителей хотели бы нового канцлера, - опрос

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц теряет поддержку в стране, показал опрос (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Германии опрос, проведенный институтом INSA, показал падение популярности действующего канцлера Олафа Шольца. Так, сейчас в стране около 70% респондентов заявили, что недовольны его работой на этом посту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Bild am Sonntag.

Новые данные опроса продемонстрировали рост неодобрительного отношения респондентов к работе Шольца как канцлера за месяц на 10%.

Кроме того, 64% участников опроса в ФРГ считают, что смена правительства может пойти на пользу стране. 

По данным опроса, уровень поддержки Социал-демократической партии Германии, которую возглавляет Шольц, потерял на неделю два пункта, снизившись до 18%.

Радикальная партия AfD "Альтернатива для Германии" осталась с результатом 21%, который имела неделю назад.

Самые низкие результаты поддержки, по данным опроса, имеют "Зеленые" (14%), либералы (8%), и левые (5%). Наибольшую поддержку в ФРГ имеет блок христианских партий Христианский демократический союз / Христианский социальный союз (ХДС/ХСС) - он набрал 27%, получив еще один пункт.

Отмечается, что в опросе участвовали 1004 респондентов, а проводился он 17 и 18 августа.

Падение рейтинга Шольца

Отметим, что данные опросов показывают постоянное снижение уровня поддержки в Германии Шольца во главе правительства. Так, год назад в августе 2022-го данные Insa показали, что уровень одобрения его работы опустился до самого низкого уровня за все время с начала пребывания у власти.

Перед этим, весной 2022 года, соцопрос этого же института показал, что в ФРГ уровень одобрения гражданами страны работы канцлера Шольца снизился до 49%. Социологи тогда отмечали, что это "самое высокое значение с начала его правления", то есть с 8 декабря 2021 года.

Напомним также, в феврале 2023 года партия Шольца потерпела громкое поражение на выборах в парламент земли Берлин.

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ГерманияОлаф Шольц