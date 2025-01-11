В Німеччині лідерка ультраправих пообіцяла знову запустити "Північний потік"

У суботу на партійній конференції в місті Різа "AfD" вперше обрала свого кандидата на пост канцлера - Алісу Вайдель.

У своїй промові після обрання Вайдель заявила, що уряд за її участі "знесе всі вітрові турбіни" в Німеччині та "відновить роботу працездатних атомних електростанцій".

Вона також окреслила ключові заходи, які планує реалізувати в перші 100 днів після приходу до влади.

Серед іншого, Вайдель пообіцяла, що Німеччина знову отримуватиме російський газ через газопровід "Північний потік", прокладений по дну Балтійського моря.

"Ми повернемо в експлуатацію "Північний потік", ви можете на це розраховувати", - заявила Вайдель.