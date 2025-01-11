В Германии лидер ультраправых пообещала снова запустить "Северный поток"

В субботу на партийной конференции в городе Риза "AfD" впервые избрала своего кандидата на пост канцлера - Алису Вайдель.

В своей речи после избрания Вайдель заявила, что правительство с ее участием "снесет все ветровые турбины" в Германии и "возобновит работу работоспособных атомных электростанций".

Она также очертила ключевые меры, которые планирует реализовать в первые 100 дней после прихода к власти.

Среди прочего, Вайдель пообещала, что Германия снова будет получать российский газ через газопровод "Северный поток", проложенный по дну Балтийского моря.

"Мы вернем в эксплуатацию "Северный поток", вы можете на это рассчитывать", - заявила Вайдель.