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У Німеччині на яхті російського олігарха Ахмедова конфіскували витвори мистецтва

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Німеччинна, П'ятниця 12 травня 2023 19:48
У Німеччині на яхті російського олігарха Ахмедова конфіскували витвори мистецтва Фото: Luna (itboat-com)
Автор: Дмитро Браславський

У Німеччині на яхті російського олігарха Фархада Ахмедова провели обшук та конфіскували колекцію творів мистецтва загальною вартістю кілька мільйонів євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Генпрокуратури Німеччини, про яку пише Merkur.de.

Чиновники Франкфуртської прокуратури та Федерального управління кримінальної поліції конфіскували цінності та активи в четвер із цієї яхти в порту Гамбурга.

Йдеться про колекцію творів мистецтва та інших предметів загальною оцінною вартістю кілька мільйонів євро.

Після первинного обшуку судна 3 травня Генеральна прокуратура пояснила, що підприємець із Російської Федерації перебуває під слідством за підозрою у порушенні закону про зовнішню торгівлю та платежі.

Яхту спеціально обшукали щодо наявності цінних предметів. Підприємця підозрюють у порушенні зобов'язання повідомляти про активи в Deutsche Bundesbank та Федеральне управління економіки та експортного контролю після включення до списку санкцій ЄС.

Він не повідомив владу про значні активи в Німеччині. Конфісковані предмети можуть бути речовими доказами або, можливо, конфісковані судом.

Luna вже була заарештована владою Гамбурга навесні минулого року. Судно довжиною 115 метрів востаннє швартувалося в порту гамбурзької суднобудівної компанії Blohm+Voss, яка входить до групи Lürssen.

Раніше повідомлялось, що у порту Гамбурга проведено обшук на яхті Luna, яка, ймовірно, належить російському олігарху Фархаду Ахмедову.

Ще у травні минулого року повідомлялось, що у порту Гамбурга заарештували яхту Luna, яка належить російському олігарху Фархаду Ахмедову. Вартість судна оцінена в 400 млн євро.

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