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В Германии на яхте российского олигарха Ахмедова конфисковали произведения искусства

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Германия, Пятница 12 мая 2023 19:48
В Германии на яхте российского олигарха Ахмедова конфисковали произведения искусства Фото: Luna (itboat-com)
Автор: Дмитрий Браславский

В Германии на яхте российского олигарха Фархада Ахмедова провели обыск и конфисковали коллекцию произведений искусства общей стоимостью в несколько миллионов евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Генпрокуратуры Германии, о котором пишет Merkur.de.

Чиновники Франкфуртской прокуратуры и Федерального управления криминальной полиции конфисковали ценности и активы в четверг из этой яхты в порту Гамбурга.

Речь идет о коллекции произведений искусства и других предметов общей оценочной стоимостью в несколько миллионов евро.

После первоначального обыска судна 3 мая Генеральная прокуратура пояснила, что предприниматель из Российской Федерации находится под следствием по подозрению в нарушении закона о внешней торговле и платежах.

Яхту специально обыскали по поводу наличия ценных предметов. Предпринимателя подозревают в нарушении обязательства сообщать об активах в Deutsche Bundesbank и Федеральном управлении экономики и экспортного контроля после включения в список санкций ЕС.

Он не сообщил властям о значительных активах в Германии. Изъятые предметы могут быть вещественными доказательствами или, возможно, конфискованы судом.

Luna уже была арестована властями Гамбурга весной прошлого года. Судно длиной 115 метров последний раз швартовалось в порту гамбургской судостроительной компании Blohm+Voss, входящей в группу Lürssen.

Ранее сообщалось, что в порту Гамбурга произведен обыск на яхте Luna, которая, вероятно, принадлежит российскому олигарху Фархаду Ахмедову.

Еще в мае прошлого года сообщалось, что в порту Гамбурга была арестована яхта Luna, принадлежащая российскому олигарху Фархаду Ахмедову. Стоимость судна оценена в 400 млн. евро.

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