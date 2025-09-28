У Німеччині хочуть змінити закон, щоб військові могли збивати дрони

Агентство зазначає, що європейська влада була у стані підвищеної готовності після того, як за останній тиждень вторгнення дронів, у Данії кілька разів закривали повітряний простір.

"Загрозу, пов'язану з безпілотниками, можна класифікувати як високу. Це абстрактна загроза, але в окремих випадках вона досить конкретна", - заявив німецький міністр внутрішніх справ.

За його словами, серед заходів Німеччина розгляне можливість перегляду закону про безпеку польотів, щоб дозволити збройним силам країни залучатися для можливого збивання дронів.

"Йдеться про готовність захистити, наприклад, критично важливу інфраструктуру або великі скупчення людей", - додав глава МВС.