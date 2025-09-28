RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

В Германии хотят изменить закон, чтобы военные могли сбивать дроны

Фото: страна намерена разрешить военным сбивать дроны (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Глава МВД Германии Александр Добриндт заявил, что угроза со стороны дронов является "высокой", поэтому страна примет меры для своей защиты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Агентство отмечает, что европейские власти были в состоянии повышенной готовности после того, как за последнюю неделю вторжения дронов, в Дании несколько раз закрывали воздушное пространство.

"Угрозу, связанную с беспилотниками, можно классифицировать как высокую. Это абстрактная угроза, но в отдельных случаях она весьма конкретна", - заявил немецкий министр внутренних дел.

По его словам, среди мер Германия рассмотрит возможность пересмотра закона о безопасности полетов, чтобы позволить вооруженным силам страны привлекаться для возможного сбивания дронов.

"Речь идет о готовности защитить, например, критически важную инфраструктуру или большие скопления людей", - добавил глава МВД.

Путин проверяет Европу

Напомним, в субботу 27 сентября президент Украины Владимир Зеленский пообщался с журналистами.

В ходе беседы он сказал, что Кремль дроновыми провокациями проверяет реакцию Европы. Также глава государства предупредил, что российский диктатор планирует открыть новое направление боевых действий еще до завершения войны в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дрони