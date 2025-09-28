В Германии хотят изменить закон, чтобы военные могли сбивать дроны

Агентство отмечает, что европейские власти были в состоянии повышенной готовности после того, как за последнюю неделю вторжения дронов, в Дании несколько раз закрывали воздушное пространство.

"Угрозу, связанную с беспилотниками, можно классифицировать как высокую. Это абстрактная угроза, но в отдельных случаях она весьма конкретна", - заявил немецкий министр внутренних дел.

По его словам, среди мер Германия рассмотрит возможность пересмотра закона о безопасности полетов, чтобы позволить вооруженным силам страны привлекаться для возможного сбивания дронов.

"Речь идет о готовности защитить, например, критически важную инфраструктуру или большие скопления людей", - добавил глава МВД.