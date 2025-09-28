ua en ru
У Німеччині хочуть змінити закон, щоб військові могли збивати дрони

Неділя 28 вересня 2025 02:45
У Німеччині хочуть змінити закон, щоб військові могли збивати дрони
Автор: Едуард Ткач

Глава МВС Німеччини Александр Добріндт заявив, що загроза з боку дронів є "високою", тому країна вживатиме заходів для свого захисту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Агентство зазначає, що європейська влада була у стані підвищеної готовності після того, як за останній тиждень вторгнення дронів, у Данії кілька разів закривали повітряний простір.

"Загрозу, пов'язану з безпілотниками, можна класифікувати як високу. Це абстрактна загроза, але в окремих випадках вона досить конкретна", - заявив німецький міністр внутрішніх справ.

За його словами, серед заходів Німеччина розгляне можливість перегляду закону про безпеку польотів, щоб дозволити збройним силам країни залучатися для можливого збивання дронів.

"Йдеться про готовність захистити, наприклад, критично важливу інфраструктуру або великі скупчення людей", - додав глава МВС.

Путін перевіряє Європу

Нагадаємо, в суботу, 27 вересня, президент України Володимир Зеленський поспілкувався з журналістами.

Під час бесіди він сказав, що Кремль дроновими провокаціями перевіряє реакцію Європи. Також глава держави попередив, що російський диктатор планує відкрити новий напрямок бойових дій ще до завершення війни в Україні.

