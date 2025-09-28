В Германии хотят изменить закон, чтобы военные могли сбивать дроны
Глава МВД Германии Александр Добриндт заявил, что угроза со стороны дронов является "высокой", поэтому страна примет меры для своей защиты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Агентство отмечает, что европейские власти были в состоянии повышенной готовности после того, как за последнюю неделю вторжения дронов, в Дании несколько раз закрывали воздушное пространство.
"Угрозу, связанную с беспилотниками, можно классифицировать как высокую. Это абстрактная угроза, но в отдельных случаях она весьма конкретна", - заявил немецкий министр внутренних дел.
По его словам, среди мер Германия рассмотрит возможность пересмотра закона о безопасности полетов, чтобы позволить вооруженным силам страны привлекаться для возможного сбивания дронов.
"Речь идет о готовности защитить, например, критически важную инфраструктуру или большие скопления людей", - добавил глава МВД.
Путин проверяет Европу
Напомним, в субботу 27 сентября президент Украины Владимир Зеленский пообщался с журналистами.
В ходе беседы он сказал, что Кремль дроновыми провокациями проверяет реакцию Европы. Также глава государства предупредил, что российский диктатор планирует открыть новое направление боевых действий еще до завершения войны в Украине.