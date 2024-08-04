У Німеччині хочуть посилення контролю на кордоні з Угорщиною через витівку Орбана

Міністр внутрішніх справ німецької землі Бранденбург Міхаель Штюбген закликав до посилення прикордонного контролю на всіх кордонах ЄС з Угорщиною.

Посадовець нагадав, що європейські договори дозволяють здійснювати прикордонний контроль у виняткових ситуаціях.

" Так само як ми робимо з Польщею і Чехією, такі країни, як Австрія, Хорватія, Словаччина і Румунія, повинні були б робити те ж саме. Неприйнятно, щоб країна ЄС дозволяла росіянам в'їжджати в країну фактично безконтрольно", – зауважив міністр.

Глава МВС Німеччини Ненсі Фезер своєю чергою зауважила, що ризик російського шпигунства і саботажу є високим і став ще більш гострим з початком війни Росії проти України.

"Тому всі партнери ЄС повинні активізувати свої зусилля щодо захисту від російського шпигунства і саботажу і не повинні створювати потенційних лазівок", - підкреслила вона.