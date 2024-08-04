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У Німеччині хочуть посилення контролю на кордоні з Угорщиною через витівку Орбана

Фото: ЄС має посилити контроль кордону з Угорщиною через спрощення в’їзду для росіян (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У Німеччині закликали посилити контроль кордону з Угорщиною. Це сталось через спрощення Будапештом в’їзду в країну для росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на T-online.

Міністр внутрішніх справ німецької землі Бранденбург Міхаель Штюбген закликав до посилення прикордонного контролю на всіх кордонах ЄС з Угорщиною.

Посадовець нагадав, що європейські договори дозволяють здійснювати прикордонний контроль у виняткових ситуаціях.

" Так само як ми робимо з Польщею і Чехією, такі країни, як Австрія, Хорватія, Словаччина і Румунія, повинні були б робити те ж саме. Неприйнятно, щоб країна ЄС дозволяла росіянам в'їжджати в країну фактично безконтрольно", – зауважив міністр.

Глава МВС Німеччини Ненсі Фезер своєю чергою зауважила, що ризик російського шпигунства і саботажу є високим і став ще більш гострим з початком війни Росії проти України.

"Тому всі партнери ЄС повинні активізувати свої зусилля щодо захисту від російського шпигунства і саботажу і не повинні створювати потенційних лазівок", - підкреслила вона.

 

Угорщина спростила умови в’їзду для росіян і білорусів

Нагадаємо, що невдовзі після візиту угорського прем'єра Віктора Орбана до Москви Угорщина спростила умови в'їзду для громадян Росії та Білорусі.

Будапешт включив громадян цих країн в програму так званої "національної карти", яку видають на 2 роки з можливістю продовження для тих, хто хоче працювати в Угорщині.

У ЄС швидко відреагували на такі дії Угорщини. Голова найбільшої партії Європарламенту "Європейська народна партія" Манфред Вебер закликав вжити термінових заходів проти Угорщини за видачу віз РФ.

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